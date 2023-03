REACTIES. Euforische Union-spelers verkiezen zonnige bestemming in kwartfinales: “Tot waar we kunnen raken? Tot in de finale”

Wat een wedstrijd. Wat een ploeg. Geloof het of niet: Union staat in de kwartfinales van de Europa League. Met dank aan kapitein Teddy Teuma, maar vooral met dank aan krachtpatser Victor Boniface. De 22-jarige spits maakte met zijn prestatie nog even duidelijk dat Gift Orban niet de enige Nigeriaanse sensatie in onze competitie is. “Als we op Anderlecht spelen, winnen we altijd.”

“Hoe ik me voel? Erg blij en trots natuurlijk”, glunderde Victor Boniface na de wedstrijd in de mixed zone. “Het is een erg grote stap voor ons om de kwartfinale te halen, en je ziet hoeveel het betekent voor de fans. Zij zijn blij, dus ik ook.”

“We speelden de perfecte wedstrijd. Het is eigenlijk simpel: als we op Anderlecht spelen, winnen we altijd. We mogen fier zijn op deze prestatie: we speelden echt goed voetbal.”

Dat hij een fenomenale wedstrijd speelde, wou Boniface zelf niet gezegd hebben. “Het gaat niet om mij, maar om het team”, blijft de Nigeriaan erg bescheiden. “Iedereen draagt hier zijn steentje bij. Ik doe gewoon mijn best en probeer de ploeg zo veel mogelijk te helpen. Maar het klopt dat ik me erg goed voel in deze ploeg.”

Dat Union in de kwartfinale staat, is haast ongelooflijk. Maar als het van Boniface afhangt, zit het Europese avontuur er nog lang niet op. Op de vraag hoe ver Union kan raken, antwoordde hij kort: “de finale”. Dat is duidelijk.

Teddy Teuma: “Een van onze beste wedstrijden”

Ook kapitein Teddy Teuma glunderde na de wedstrijd. De 29-jarige middenvelder brak de wedstrijd open door iets voorbij het kwartier de 1-0 te scoren. “Dit is echt ongelofelijk. Het was een van onze beste wedstrijden in zijn geheel. Zowel offensief als defensief waren we foutloos. We hebben deze kwalificatie echt niet gestolen, het is gewoon magnifiek.”

De kapitein ging even geleden, net als Union, door een iets moeilijkere periode. Nu ziet de wereld er opnieuw helemaal anders uit. “Dat is voetbal hé, er zijn altijd hoogtes en laagtes. Het klopt dat we het even moeilijker hadden, ook door de vermoeidheid. Het belangrijkste is dan om terug op te staan, en dat hebben we gedaan. We hebben veel gepraat en wisten dat we samen de rug konden rechten.”

Op naar de kwartfinale dus, en als de Maltese international mag kiezen is de keuze snel gemaakt. “Manchester United natuurlijk, ik denk dat iedereen dat zou zeggen. Natuurlijk gaan we naar de kwartfinale met ambitie, maar we moeten wel met de voetjes op de grond blijven. Voor mij was Union Berlin een van de sterkste ploegen in de Europa League, en we hebben getoond dat we hen aankunnen.”

Senne Lynen: “Wie mij dit twee of drie jaar geleden had gezegd, had ik nooit geloofd”

“Ik zal het even zeggen. We staan in de kwartfinale van de Europa League”, glimlachte Senne Lynen trots. “Wie mij dit twee of drie jaar geleden had gezegd, had ik nooit geloofd. Maar we hebben het gedaan. Ik ben fier. Zij creëerden weinig of niks. Wij hebben de perfecte wedstrijd gespeeld. Een clean sheet, drie doelpunten voor ons, wat wil je nog meer? Of ik een voorkeur heb voor een tegenstander in de kwartfinale? Ik heb geen idee wie door is, dus we zien morgen wel. In Berlijn hebben we in de sneeuw gespeeld dus doe nu maar een zonnige bestemming.”