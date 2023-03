Jan Vertonghen is trots op prestatie van Anderlecht: “Een mirakel? toch zeker een stunt”

“Of dit een mirakel is? Goh, mirakel is een groot woord, maar het is wel absoluut een stunt”, zei hij voor de camera’s. “Het is een enorme verrassing. We hebben de supporters trots gemaakt. Zij waren op technisch vlak de betere over de twee matchen, dat lieten ze ook zien.”

“De eerste twintig minuten krijgen zij vijf grote kansen en hadden we het moeilijk. Na de pauze hadden we vertrouwen aan de bal, hadden we zelfs de betere kansen. We missen er dan enkele via Murillo en Amuzu, maar gelukkig scoren we dan die verdiende goal.

Paars-wit hield stand achterin, mede dankzij een sublieme Bart Verbruggen. “Bart is een grote doelman, een grote persoonlijkheid. Hij is één van de betere doelmannen waarmee ik al gespeeld heb. Hij had enkele waanzinnelijke reflexen in huis. Als je ziet waar hij op z’n leeftijd al staat, ook op mentaal vlak, kan ik alleen maar zeggen dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Als ik een grote club ben die een doelman zoekt, zou ik wel weten wat doen met m’n geld. We moeten hem bedanken, maar heel de ploeg heeft het uitstekend gedaan.”

Vertonghen sprak ook lovende woorden over coach Riemer uit. “De coach heeft een groot aandeel. Hij is een goeie motivator en zorgt voor de juiste mentaliteit in de groep. Iedereen wilt winnen en dat zie je. Dromen mogen we, maar er zijn nog veel grotere favorieten voor de eindwinst dan Anderlecht. Maar uiteindelijk was Villareal dat ook. Met deze teamspirit kan alles. Je moet geen 50 of 60 procent balbezit hebben om te winnen, met 30 of 40 kan het ook, dat lieten we vandaag zien. Alles is mogelijk.”

Op het hoofdstuk Rode Duivels wilde Vertonghen niet echt dieper ingaan. “Het voelt als een nieuwe start met een nieuwe bondscoach, dus dat wordt voor iedereen even wennen. We zullen afwachten wat er allemaal zal veranderen, maar er zijn nog opties om mooie dingen te laten zien. Of ik er zelf bij ben? Dat wordt om twaalf uur morgen beslist, misschien slaap ik dan wel nog. Ik heb nog niets gehoord, dus ik kan er niets over zeggen.”

Bart Verbruggen: “We hebben een fantastische groep”

“Dat ik die rebound nog pakte? Ik moest wel”, lachte Anderlecht-doelman Bart Verbruggen. “Ik gaf zelf die rebound weg. Dat was niet optimaal dus moest ik hem wel tegenhouden. Ik zal de keeper van Cercle Brugge een berichtje moeten sturen voor de inspiratie, want hij stopte dit weekend tegens ons exact zo’n bal. De aanvalsgolven van Villarreal bleven maar komen, maar iedereen ging ervoor en deed er alles aan om geen tegengoal te slikken. Iedereen gooide z’n lichaam ervoor, bleef ballen blokken en tackelen. Niemand was gefrustreerd omdat de golven maar bleven komen.”

“In de tweede helft konden we de bal meer bijhouden en konden we zo even onder de druk uit komen. Het was een goeie prestatie van ons. Dat we op het einde nog net goed wegkomen? Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde. Het was vaag. Ik reageerde gewoon op wat gebeurde. Iedereen deed er alles aan om geen bal binnen te krijgen. We hebben een fantastische groep. Iedereen is even blij en even trots, zelfs de spelers die niet in actie kwamen.”

Brian Riemer: “Met nog acht ploegen is alles mogelijk”

Brian Riemer is altijd een goedlachse man, zijn brede glimlach achteraf was dan ook geen verrassing: “Wat een geweldige avond”, aldus de fiere coach. “Ik ben zo blij dat we dit hebben kunnen geven aan de club en aan de supporters. De club heeft dit seizoen al heel wat meegemaakt, en om dan hier te kunnen winnen en een glimlach op al die gezichten te brengen,... Dat is waar voetbal om draait.”

“Ik ben wel wat jaartjes ouder geworden tijdens de wedstrijd, maar ik vind dat we het vrij goed controleerden. En als je kijkt naar de expected goals en hoe de wedstrijd verliep, was het in vele opzichten wat we verwachtten. We hadden dat tikkeltje geluk vandaag en een magnifieke doelman. Op de kansen die wij kregen, scoorden we. En op de kansen die zij kregen, beantwoordden we met een save. Man van de match? Dat moeten we vandaag aan Bart (Verbruggen) geven, maar eerlijk gezegd is het een teamprestatie. Zij die het voetbal de voorbije tien jaar hebben gevolgd, weten dat het érg moeilijk is om hier te komen winnen. Het nummer vijf in de op één na beste competitie ter wereld en de voorbije jaren met een ijzersterke reputatie in Europa: om dan te kunnen zeggen dat we niet geheel onverdiend winnen over de twee wedstrijden heen, dan ben ik daar heel trots op.”

“Of we de Conference League ook kunnen winnen? Deze ploeg is niet beter dan Villarreal, misschien even goed als Villarreal, maar met nog acht ploegen is alles mogelijk. We zijn geen favoriet om te winnen, maar we zullen volgende keer ook ons best doen.”