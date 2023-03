Zijn spelers dromen al van de finale, maar Karel Geraerts blijft rustig bij Union: “Wat er nu aan kan komen, is nog van een ander kaliber”

En of Karel Geraerts “fier en trots” was na de 3-0 tegen Union Berlin. De coach van Union SG verwees naar het straffe parcours van Union sinds de promotie: “Twee jaar geleden zaten we nog in tweede klasse, nu staan we in de kwartfinale van de Europa League.”

Kun je je gevoel omschrijven?

“Er is fierheid. Ik ben niet alleen trots op de ploeg, maar ook op de club. Dit is een grote stap voor Union. Mijn spelers hebben veel maturiteit getoond. Je voelde dat Union Berlin wachtte op een foutje om dan de tegenaanval op te zetten, maar wij maakten de goeie keuzes en voerden het plan perfect uit.”

Ook al waren er velen goed, wat vond je van Boniface?

“Zoals je het zelf zegt: ik heb veel spelers op goed tot heel goed niveau zien acteren. Wil je zo een prestatie leveren, dan moet iedereen minstens een zeven op tien halen, dat was het geval. Om op je vraag terug te komen: Boni was goed, heel goed zelfs.”

Is dit een historische avond?

“Ik denk het wel, zeker als je ziet waar wij vandaan komen. Twee jaar geleden speelden we nog wedstrijden in tweede klasse in uithoeken van België, nu hebben we op een indrukwekkende manier een topclub uit Duitsland uitgeschakeld. En dat met vele jongens die er in 1B ook al bij waren. Zij komen van ver, hebben stukje bij beetje hun niveau opgekrikt. Dat kan alleen maar als je kwaliteit hebt.”

Welk team zou je nu graag loten?

“Er zijn alleen nog maar grote namen over. We moeten wel realistisch zijn: wat er nu aan zit te komen, is nog van een ander kaliber, zoals Manchester United. Het zou wel fijn zijn om weer de return voor de eigen fans af te werken.”

Hoe graag had je tussen de lijnen gestaan?

“Dat zou geweldig zijn. Als speler heb ik dit nooit meegemaakt, maar nog eens: alle credits voor de spelers. Zij hebben goed gevoetbald en waren sterk in hun hoofd.”

Boniface droomt van een finale. Wat is jouw antwoord daarop?

(lacht) “Doe maar rustig. Ik wil niemands dromen doorprikken, maar we moeten niet euforisch worden, net zoals we niet moeten gaan twijfelen. We moeten keihard werken en de voeten op de grond houden. Ik ga een saai antwoord geven: zondag volgt alweer KV Mechelen.”