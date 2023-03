Zo beleefde de familie van Karel Sabbe zijn finish in Barkley Marathons: “Ik verging van de stress en dacht dat het onmogelijk was”

Anzegem / Waregem

Ultraloper en superman Karel Sabbe (34) heeft een van zijn ultieme dromen verwezenlijkt. Hij voltooide de extreme Barkley Marathons na 59 uur en 54 minuten lopen, 6 minuten voor de deadline. In Waregem Gaver Tennis Club verzamelden donderdagavond en -nacht tientallen vrienden en familie om de laatste kilometers samen door te maken. De spanning steeg terwijl de klok genadeloos verder tikte, maar plots kwam het verlossende bericht uit Tennessee (VS): “Karel is binnen!”.