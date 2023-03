Straks is de loting en een Belgische clash kan: dit zijn de potentiële tegenstanders van Union, Anderlecht en AA Gent in Europa

Vanmiddag wordt in het Zwitserse Nyon de loting voor de kwart- en halve finales van de Europa League (13u00) en de Conference League (14u00) uitgevoerd. Met Union, Anderlecht en AA Gent zitten de namen van drie Belgische clubs in een balletje.

Union kan in de kwartfinales van de Europa League Manchester United, Bayer Leverkusen, Juventus, AS Roma, Feyenoord, Sporting Lissabon of Sevilla treffen.

Voor de Conference League gaan West Ham United, Nice, Fiorentina, AZ Alkmaar, Lech Poznan en Bazel met Anderlecht en AA Gent in de bokaal. Paars-wit en de Buffalo’s kunnen dus ook elkaar loten aangezien er geen reekshoofden meer zijn.

Zowel in de Europa- als in de Conference League worden de heenwedstrijden van de kwartfinales donderdag 13 april gespeeld en volgen de terugwedstrijden een week later, op 20 april.

Er wordt vanaf 12u00 ook geloot voor de kwartfinales van de Champions League. Daarin strijden Milan, Inter, Napoli, Real Madrid, Bayern, Man City, Benfica en Chelsea nog voor de eindzege.