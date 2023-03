Sporting Club de Wereldgoal: Portugezen wedijveren voor Puskas Award met rabona in de kruising en Europees wonder in Londen

Sporting Club de Portugal plaatste zich donderdag voor de kwartfinales van Europa League door topfavoriet Arsenal na strafschoppen uit te schakelen. Eerder in de partij had Pedro Gonçalves voor een fantastische goal gezorgd, met een kanonskogel van net over de middellijn. Puskas Award waardig dus. Maar afgelopen weekend deed zijn ploegmakker Nuno Santos misschien nog straffer. Die trapte namelijk met een rabona recht in de kruising in de competitiematch tegen Boavista.