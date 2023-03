Na maanden staken eindelijk akkoord voor loon Britse NHS

Na maanden van aanhoudende stakingen waarbij duizenden National Health Service (NHS) medewerkers, liet de regering de bewering dat de loonovereenkomst van dit jaar niet herbekeken kon worden, varen. Het bood vervolgens een eenmalige bonus van maximaal 8,2 procent aan.

Het aanbod omvat ook een permanente loonsverhoging van 5 procent vanaf april waarbij de laagstbetaalden een grotere stimulans krijgen. Het minimumloon wordt zo opgetrokken tot 11,45 pond per uur.

Van waar dat geld zal moeten komen is echter nog niet duidelijk. “Er bestaat een risisico dat de NHS gevraagd wordt om heroïsche besparingen door te voeren om deze kosten op te vangen”, zegt Ben Zaranko, senior econoom bij het Institute for Fiscal Studies aan The Guardian. “Daar kan het moeite mee hebben waardoor het over een maand of zes om een financiële injectie moet vragen. Dat zou echter geen verstandige financiële planning zijn”.

