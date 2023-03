Binnenkijken in iconische loft van Vlaamse modegoeroe, die te koop staat voor 3 miljoen euro

De iconische loft die Linda Loppa in 1987 in de Verlatstraat 12 liet verbouwen staat te koop. In afwachting van een nieuwe bestemming doet het riante gebouw dienst als expositieruimte. Van 14 tot 23 april toont veilinghuis Bernaerts er dertig pronkstukken van zijn grote voorjaarsveiling.

De loft in de Verlatstraat was in de jaren tachtig een van de meest gefotografeerde en in tijdschriften afgebeelde architectuurrealisaties. Architect Kris Mys bouwde de havenentrepot om tot een minimalistisch meesterwerk van beton, hout en staal. Modegoeroe Linda Loppa woonde en werkte er tien jaar. Loppa (nu 74) was directeur en curator van het Modemuseum en leidde jarenlang de afdeling Mode van de Academie. Ze werkte ook aan het mode-instituut Polimoda in Florence, Italië.

Daarna kwam de loft in handen van een bekende Nederlandse ondernemer. Hij behield de riante ruimtes maar nodigde architect Kris Mys opnieuw uit om meer licht in het gebouw te krijgen. Achteraan werd een stuk dak weggehaald zodat alle ruimten in licht baadden en er zelf een binnentuin kwam. (Lees verder onder de foto)

Een minimalistische betonnen trap loopt dwars door de loft. — © Robin Fasseur

3 miljoen euro

De iconische loft komt nu opnieuw op de markt. Vastgoedmakelaar Provas zoekt een nieuwe bestemming. “Het is een geweldig gebouw, maar een match is niet zo eenvoudig”, weet Ingrid Roodhooft, zaakvoerder van Provas. “Met meer dan 1.100 vierkante meter zijn de mogelijkheden enorm als showroom, atelier en woning. Maar je moet wel oog hebben voor architectuur en het aparte karakter.” De richtprijs van meer dan 3 miljoen euro vergt ook een stevige investering.

Om de mogelijkheden van het gebouw te onderstrepen, vroeg het belendende veilinghuis Bernaerts aan de eigenaar of ze de loft konden gebruiken voor een tentoonstelling van de topstukken van hun lenteveiling op 26 april. Dan komt de verzameling van Lies en Cees Soons onder de hamer met tien schilderijen van Raoul De Keyser en daarnaast werk van Roger Raveel, Bram Bogaert en Alechinsky. De kijkdagen van de tentoonstelling waarop ook de loft kan bewonderd worden, vinden plaats van 14 tot 23 april.

