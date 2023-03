Domenico Tedesco maakt van Roméo Lavia een Rode Duivel, maar laat Witsel thuis: “Neen, dit is geen einde verhaal voor Axel”

Belgisch bondscoach Domenico Tedesco heeft vertrouwde namen als Axel Witsel, Leander Dendoncker, Hans Vanaken, Dries Mertens en Michy Batshuayi gepasseerd in zijn eerste selectie Rode Duivels. Met Roméo Lavia, Loïs Openda en Orel Mangala haalt hij veel jong geweld bij de selectie. Zij mogen zich later deze maand laten zien in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (24/03) en de oefenpartij tegen Duitsland (28/03).

Grootste verrassing in de selectie was de afwezigheid van middenvelder Axel Witsel (34). De 130-voudige international werd gepasseerd door nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. “Het gaat niet over leeftijd, Vertonghen is er wel bij”, vertelde Tedesco. “Ik ben in Madrid geweest en heb hem daar een paar weken geleden ontmoet. Ik heb hem gisteren gebeld om mijn keuze uit te leggen. Dit was geen makkelijke keuze. Hij heeft zoveel voor de Rode Duivels gedaan, daar kan ik wel een uur over doorpraten. Maar voor mij is de deur voor hem niet gesloten en dat heb ik hem ook gezegd. Nu wil ik nieuwe spelers uitproberen en hun potentieel bekijken. In juni maakt hij weer kans, maar het is ook zo dat zijn ritme op dit moment niet al te best is. Dat is niet de enige reden (voor zijn afwezigheid, red), het is eerder een samenloop van dingen.”

Ook andere oude getrouwen als Leander Dendoncker en Hans Vanaken waren er niet bij op het middenveld. Wel was er een eerste selectie voor de 19-jarige Southampton-middenvelder Roméo Lavia. “Lavia is klaar om te spelen ja, anders zou hij niet op de lijst staan. We zijn niet hier om ons te amuseren, we zijn hier om te winnen. Hij heeft kwaliteit, hij speelt bij Southampton, bij een ploeg die onderaan staat. Dat is dus niet makkelijk, maar hij doet het wel en is consistent goed daar”, aldus Tedesco. Youri Tielemans is er niet bij door een blessure, maar “anders was hij er zeker bij geweest”, liet de bondscoach geen twijfel bestaan.

Doku en Openda voor Mertens en Batshuayi

Vooraan geen Dries Mertens of Michy Batshuayi wegens een gebrek aan ritme. Het tweetal heeft al sinds begin februari geen competitiematch meer gespeeld. Tedesco gaf aan dat hij beide spelers daar vooraf al over ingelicht had. “Openda zit beter in het ritme en scoorde afgelopen weekend nog een hattrick”, vertelde hij over de vervanger van Batshuayi. “Hij is ook een ander soort spits dan Lukaku. Ik vind het belangrijk twee verschillende type spitsen in de kern te hebben.” Voor de positie van linkerwinger is Jérémy Doku opgeroepen, al kampt die nog met een lichte blessure.“Komende maandag doen we een screening. Als hij niet fit is, roepen we nog een vervanger op”, vertelde Tedesco.

Die vervanger zou mogelijk Genk-speler Miké Trésor kunnen zijn. Net zoals maatje Bryan Heynen werd de uitblinker van de leider in de Jupiler Pro League opnieuw niet geselecteerd. “Zij waren er misschien wel bij geweest als de kern groter zou zijn geweest”, aldus Tedesco. “Ik heb respect voor de statistieken van Trésor, maar als rechtsvoetige op linksvoor heeft hij zware concurrentie.” Yannick Carrasco, Leandro Trossard en Jérémy Doku kunnen allemaal op dezelfde positie spelen.

Veel jonkies, weinig spelers uit de Jupiler Pro League

In de selectie zitten overigens maar twee spelers uit de Jupiler Pro League: Jan Vertonghen en Zeno Debast, allebei van Anderlecht. “Het spreekt voor zich dat het een voordeel is als je in een zwaardere competitie als de Premier League speelt en daar elke week moet knokken tegen topspelers”, verantwoordde Tedesco. “Maar Vertonghen heeft ervaring zat, van Debast ben ik echt onder de indruk geraakt. Hij heeft altijd een oplossing als hij onder druk gezet wordt.”

Ook valt op dat Tedesco een behoorlijk jonge selectie gemaakt heeft. Met Zeno Debast (19), Roméo Lavia (19), Jérémy Doku (20), Amadou Onana (21), Arthur Theate (22), Charles De Ketelaere (22), Sebastiaan Bornauw (23), Alexis Saelemaekers (23), Loïs Openda (23), Wout Faes (24) en Orel Mangala (24) is meer dan de helft van de veldspelers jonger dan vijfentwintig jaar. “Wij hebben niet naar leeftijd gekeken, het gaat om prestaties. Het is niet zo dat we bewust meer jongeren wilden oproepen.”