Zoekacties leveren niets op: 80-jarige Simone nog steeds vermist

Simone Mariën vertrok donderdag rond 11 uur haar huis in de Perelaarstraat in Houthalen-Oost. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Toen ’s avonds de oproep via WhatsApp en Facebook kwam om samen naar de vrouw te gaan zoeken, verzamelden tientallen mensen aan de kerk. Zoekacties met quads en motoren in de bossen leverden dus niks op. Over nieuwe zoekacties die vrijdag volgen, wordt op een later tijdstip gecommuniceerd. De politie CARMA, Cel Vermiste Personen en het Parket Limburg overleggen daarover.

LEES OOK. Politie en vrijwilligers zoeken naar vermiste Simone (80) uit Houthalen: “Ze kan vier richtingen uitgegaan zijn”