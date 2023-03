Sanofi verlaagt insulineprijzen in VS

De prijs van het product, Lantus, zal vanaf 1 januari 2024 verlaagd worden. En het product zal mensen met een ziekteverzekering nog maximaal 35 euro per maand kosten. Een ander insulineproduct, Apidra, wordt 70 procent goedkoper. Insuline is levensnoodzakelijk voor diabetespatiënten.

De Amerikaanse president Joe Biden wees er in een persbericht op dat de drie belangrijkste insulineproducten in de VS nu akkoord zijn gegaan om hun prijzen “beduidend te verlagen”. “Sanofi is het laatste bedrijf dat erkent dat het verkeerd is om honderden dollars te vragen voor insuline, die voor 10 dollar geproduceerd wordt, en zeker omdat de levens van vele kinderen, ouders en grootouders ervan afhangen.”

Dinsdag had het Deense farmabedrijf Novo Nordisk aangekondigd dat het de prijzen van een aantal insulineproducten in de VS met tot 75 procent zal verlagen voor mensen met diabetes type 1 en type 2. En eerder in maart had het Amerikaanse Eli Lilly al een prijsverlaging aangekondigd.

President Biden heeft het Amerikaanse Congres opgeroepen om wetgeving te stemmen zodat iedereen insuline kan krijgen voor maximaal 35 dollar per maand.