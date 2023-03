Staking bij Delhaize vooral in Brussel en Wallonië voelbaar

Ook vandaag/vrijdag houdt het personeel van eigen winkels van Delhaize de deuren van de supermarkt massaal dicht. Dat is vooral in Brussel en Wallonië het geval.

Er zijn vrijdag 83 winkels dicht, 45 zijn er open, aldus Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. In Vlaanderen is de meerderheid (70 procent) van de eigen winkels van de keten open. In Brussel en Wallonië is vrijdag geen enkele Delhaize in eigen beheer open.

Het personeel protesteert tegen de plannen van de supermarktketen om alle 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Die aankondiging vorige week dinsdag zorgt sindsdien voor massaal werknemersprotest.