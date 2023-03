Armeense Belg Hayk Milkon is nog geen 30 jaar, maar debuteert al in het profvoetbal als coach van Club NXT: “Hij ademt voetbal”

Hayk Milkon is van Armeense afkomst maar woont al lang in Deurne, de thuishaven van Antwerp. Toch werkte hij al voor Beerschot, waar hij in 2012 al jeugdtrainer was. Als voetballer was Milkon geen groot talent. Als trainer wel, en dus was hij al coach op zijn achttiende. Eerst bij Beerschot dus, nadien bij Antwerp, KV Mechelen, de nationale jeugd en AA Gent, maar ook bij KVW Zaventem en KFC Turnhout. Hij werkte ook even als videoanalist voor de Antwerpse projectclub City Pirates, de club uit Merksem die nog samenwerkte met Club Brugge. Dat een coach met zo’n parcours vroeg of laat in Westkapelle bij Club NXT zou terechtkomen, stond in de sterren geschreven.

Maar eerst nog even terug naar de clubs die hij in de lagere afdelingen trainde. Er was dus eerst Zaventem, waarmee hij degradeerde van tweede naar derde. Milkon mocht blijven, maar hij werd bij Zaventem weggeplukt door Turnhout. Gerechtigd Correspondent Johan Van Den Broeck herinnert zich Milkon nog erg goed. “Die jongen is bezeten van het spelletje, een echt voetbaldier dat van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat op de club was. Hij ademt voetbal, maar spreekt ook vijf talen en kan enorm goed met jeugd omgaan. Ik zag al snel dat hij ook veel te professioneel en gedreven was om amateurs te trainen. Sportief kenden we een moeilijk jaar en we degradeerden zelfs, maar dat seizoen liet Milkon vijf jonge talenten doorstromen naar de A-kern. Nu nog plukken we de vruchten van zijn werk.”

In de vingers

Na Turnhout keerde Milkon nog even terug naar zijn ex-club Zaventem, om vervolgens in juli 2020 voor de jeugd van AA Gent te gaan werken, als coördinator van de jeugdopleiding en nadien als jeugdtrainer. Na één seizoen stapte hij al over naar Club NXT, waar hij eerst assistent is bij Club YLA en nadien de U18 voor zijn rekening neemt. Kristof Arys, sportief manager van Knokke, volgt vaak de matchen van de U18 van Club in het Jan Breydelstadion en is ook vol lof over het werk van Milkon. “Hij coacht heel gedreven en positief. Je merkt dat hij het in de vingers heeft.”

Noah Aelterman zit nu als speler bij Knokke maar zat tot vorig seizoen bij Club NXT. “Ik had Hayk Milkon nooit als ploegcoach, maar ik was te oud voor de Youth League. Toen de ploeg Europees op verplaatsing speelde, bleven wij op het Base Camp en trainden we onder Milkon. Dat waren goede en plezante trainingen, en je had wel het gevoel dat hij spelers beter kon maken. Hij was ook heel vriendelijk als je hem tegenkwam.”

Het slotwoord is voor Johan Van Den Broeck. “Het gaat nu snel voor Milkon, maar het verbaast mij totaal niet. Je ziet immers aan alles dat hij een enorm potentieel heeft als coach.”