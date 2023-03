Spaanse en Duitse pers zien Anderlecht en Union stunten: van “kolossale Verbruggen” tot “huiveringwekkende blunders”

Na AA Gent plaatsten ook Anderlecht en Union zich voor de kwartfinales in Europa. En dat was, uiteraard, de Spaanse (voor Villarreal) en Duitse (voor Union Berlin) pers niet ontgaan.

Niet dat ze in Spanje openen met de verrassende uitschakeling van Villarreal, maar ook daar hadden ze niet verwacht dat Anderlecht zich zou plaatsen.

“De onderzeeër strandt en neemt afscheid van Europa”, titelt AS. “Anderlecht verslaat een onmachtig Villarreal. ‘Setién, ga nu’, rommelt het in La Cerámica. Want dit afscheid was onverwacht. Een gebrek aan punch, precies wat Villarreal nodig had in deze competitie, veroordeelde de club tegen een Anderlecht dat profiteerde van Slimani’s doelpunteninstinct en de mirakels van doelman Verbruggen. Vooral die laatste waren dodelijk voor het gele team. Anderlecht schoof zo een van de favorieten aan de kant, terwijl Villarreal afscheid nam via een achterdeur en dat voor eigen publiek. Er werd daarom opnieuw het ontslag van Sétien geëist.”

“Villarreal bezwijkt in La Cerámica”, aldus Marca. “De topfavoriet om de Conference League te winnen miste enkele grote kansen dankzij een beresterke Verbruggen en werd uitgeschakeld door een doelpunt van Slimani. Villarreal was hier niet op voorbereid . Niemand was het eigenlijk. Een team dat in 2021 de Europa League won en in 2022 halve finalist van de Champions League was , ambieerde wint in de Conference League en was duidelijk favoriet om Anderlecht te verslaan. Een tweede gelijkspel had al tragisch geweest, vooral voor eigen publiek in de terugmatch. Er waren genoeg kansen om te scoren, maar doelman Verbruggen hield zijn netten schoon met handen en voeten. Villarreal domineerde en drukte Anderlecht weg, maar Verbruggen stond telkens pal.”

“Anderlecht dumpt Villarreal uit Europa”, schrijft Mundo Deportivo. “Een doelpunt van Slimani in de 73e minuut besliste de wedstrijd in het voordeel van het Belgische team na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd. De onderzeeër voerde het bevel en kreeg kansen om te scoren, maar stuitte op een kolossale Verbruggen. Villarreal neemt zo afscheid van Europa. Anderlecht zorgde donderdag voor de ‘bom’ van de Conference League-speeldag door het verslaan van de ‘Submarino’.”

“La Cerámica bevroor na deze tegenslag, aangezien weinigen deze uitslag hadden verwacht. Vooral vanwege de goede run die de mannen van Setién hadden (vier wedstrijden zonder nederlaag). En Villarreal domineerde, ze kregen de beste kansen, maar doelman Verbruggen was kolossaal om de kansen van de gele ploeg te dwarsbomen. Anderlecht was aanvallend nauwelijks aanwezig, maar die ene grote kans die ze kregen misten ze niet. La Cerámica viel stil na de ‘klap’ van de Belgen. Villarreal is Europees uitgeschakeld. Een grote teleurstelling die pijn doet.”

© AP

Union verslaat Union

“Union faalt door eigen fouten”, kopt Der Spiegel over de Europese uitschakeling van Union Berlin ten voordele van Union Saint-Gilles. “Het Europese avontuur van FC Union zit erop. In België kostten huiveringwekkende blunders in de verdediging hen de kwalificatie in de Europa League.”

“Union Berlin miste de volgende historische triomf en faalde in de achtste finales. De ploeg van coach Urs Fischer verloor donderdag de terugwedstrijd op Union Saint-Gilloise verdiend met 3-0 en miste daarmee voor het eerst een Europese kwartfinale. Teddy Teuma (18’), Lazare Amani (63’) en Loic Lapoussin (90’ + 4’) scoorden voor de Belgen en vernietigden na de 3-3 overwinning in de heenwedstrijd alle hoop van Berlijn op een plaats bij de top acht.”

“Sprookje van Union eindigt in België”, titelt Die Welt. “Union Berlin is uitgeschakeld in de Europa League. Na de razernij tegen Ajax volgt de desillusie tegen Union Saint-Gilloise. De Europese trip van Union Berlin kwam tot een ongelukkig einde in het Anderlechtse Lotto Park. Bij Royale Union Saint-Gilloise miste de Bundesliga-club de historische kwartfinales van de Europa League .

“De Belgen waren duidelijk superieur aan de vermoeide Berliners. Loic Lapoussin zorgde zelfs voor de grootste Europese nederlaag van Union. De Irons hadden niets te verzetten in hun 14e competitiewedstrijd dit jaar. In plaats van te hopen op een kraker met Juventus of Manchester United als volgende internationale tegenstanders, moeten de Berlijners zich nu concentreren op de eindsprint in de Bundesliga.”

“De ijskoude tegenaanval van Saint-Gilles maakt een einde aan de reis van Union door Europa”, aldus Kicker. “Na de 3-3 uit de heenwedstrijd was er kans op het bereiken van de kwartfinales, maar in de terugwedstrijd moest het kansloze Union uit Berlijn een nederlaag slikken. Nadat individuele fouten in de heenwedstrijd werden goedgemaakt, was dit in de terugwedstrijd - tot ergernis van de fans - niet mogelijk. Deze keer zat een comeback er niet in. Uiteindelijk verloren De Irons met 3-0 van hun naamgenoot uit België en werden ze terecht uit de Europa League gegooid.”