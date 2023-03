Stellingbedrijf van Michel Van den Brande beboet voor inbreuken op de veiligheid: “We kunnen toch niet iedereen gaan controleren?”

De rechtbank van Dendermonde veroordeelt Kontrimo, het stellingbedrijf van Michel Van den Brande uit Temse, tot een boete van 8.000 euro met uitstel. Op verschillende werven werden in 2020 en 2021 verschillende inbreuken op veiligheidsmaatregelen voor het personeel vastgesteld. Zijn advocaat had de vrijspraak gepleit. “De verantwoordelijkheid voor het toepassen van de maatregelen ligt niet enkel bij de werkgever, maar ook bij de werknemer”, zei hij op het proces.

Op het proces van 17 februari kwam Michel Van den Brande nog persoonlijk naar de rechtbank om zijn bedrijf te verdedigen. “Ik moet voor de rechter verschijnen in Dendermonde voor verschillende inbeuken op veilig werken. Ik zal wel veroordeeld worden”, liet hij daags voordien nog optekenen op Facebook. Van den Brande was misnoegd door de aanklacht en voelde zich geviseerd. “Wij hebben dagelijks 35 ploegen op de baan. We kunnen moeilijk overal politieagent gaan spelen”, zei hij.

Verantwoordelijkheid van werknemers

Ook zijn advocaat Tim Smet sloot zich aan bij de redenering van zijn cliënt en pleitte de vrijspraak op het proces. “Bij Kontrimo zijn 450 werknemers aan de slag op meer dan 600 werven. Je kan die moeilijk allemaal individueel gaan controleren”, zei hij. “Het toepassen van de geldende veiligheidsmaatregelen is ook de verantwoordelijkheid van de werknemers. Vergelijk het met iemand met een bedrijfswagen. Die persoon weet dat hij maar 120 kilometer per uur mag rijden. Als hij of zij besluit 180 te rijden, dan is dit niet de verantwoordelijkheid van de werkgever.”

De Dendermondse rechter volgde het pleidooi van meester Smet niet, en veroordeelde vrijdag het bedrijf tot een boete van 8.000 euro met uitstel. Michel Van den Brande noch zijn advocaat waren aanwezig op de zitting. “We hebben op het proces nochtans aangetoond dat Kontrimo sterk inzet op de veiligheid. Ik ben benieuwd naar de motivatie van de rechter waarom die daar anders over dacht”, was de reactie van meester Smet op het vonnis.