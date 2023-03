N-VA en Vlaams Belang boycotten plenaire vergadering Senaat

De zetels van de N-VA- en Vlaams Belang-fractie in de Senaat blijven vrijdag leeg. Op de agenda staat de bespreking van een resolutie over deepfake, een onderwerp dat voor beide partijen niet tot de bevoegdheden van de Senaat behoort.

De N-VA wil met de boycot het signaal geven dat de beperkte wettelijke rol van de Senaat gerespecteerd moet worden. “De wettelijke rol van de Senaat is uiterst beperkt. Maar toch agenderen de Vivaldi-partijen elke week allerhande resoluties of informatieverslagen die niet tot de bevoegdheid van de Senaat behoren. Pure tijdverspilling en de laatste stuiptrekkingen van een wegkwijnende instelling”, licht fractieleider Karl Vanlouwe toe.

Hij is ook teleurgesteld over het uitblijven van het beloofde uitdoofscenario voor de Senaat: “De Vivaldi-partijen komen bovendien hun eerder gemaakte beloftes niet na wat betreft het afschaffen of minstens verder uitdoven van de Senaat. Ook daartegen is dit een protest.”

“Geen enkel initiatief”

Ook de beloofde besparingen in de Senaat worden volgens de N-VA niet gerealiseerd. “Met luid getrommel kondigde de Vivaldi-regering en de Open VLD miljoenenbesparingen aan. Het resultaat? Tot nog toe: niks. Geen eurocent. Beschamend”, besluit Vanlouwe.

Het Vlaams Belang wil met zijn boycot “aan de kaak stellen dat de Senaat kunstmatig in het leven gehouden wordt”, stelt fractieleider Guy D’haeseleer. “Het VB betreurt ook het feit dat men dikwijls in de pers praat over de afschaffing van de Senaat maar in de praktijk alles bij het oude blijft. Er wordt geen enkele initiatief genomen”, betreurt D’haeseleer.

De N-VA en het Vlaams Belang kiezen ervoor om enkel nog deel te nemen aan de werkzaamheden van de instelling indien de agenda de beperkte bevoegdheden van de Senaat respecteert, zoals het goedkeuren van grondwetswijzigingen, bicamerale aangelegenheden, en enkele beperkte restbevoegdheden.

De N-VA-fractie boycotte ook al de plenaire zitting van januari.