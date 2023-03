Oudere sterft aan overdosis vitamine D

Onlangs is een overlijden gemeld van een oudere die overmatig veel vitamine D had binnengekregen. Dat zegt het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG.

“De persoon had gedurende twee maanden dagelijks een hooggedoseerde vitamine D-capsule ingenomen, terwijl een maandelijkse toediening was voorgeschreven”, stelt het FAGG. “De patiënt werd apathisch en is overleden.”

Een bloedonderzoek bevestigde dat de patiënt te veel vitamine D in het lijf had. Behalve de hoge leeftijd zou de overledene geen andere gezondheidsrisico’s hebben gehad.

Het FAGG stuurt nu een duidelijke waarschuwing uit. “Er bestaan veel geneesmiddelen en voedingssupplementen op basis van vitamine D en ze worden vaak in verschillende doseringen aangeboden. Supplementen met hoge concentraties kunnen makkelijk tot intoxicatie leiden wanneer er fouten in de dosering worden gemaakt.”

Ook het Federaal Agentschap Voor Voedselveiligheid (FAVV) waarschuwt dat specialiteiten met een hoge concentratie aan vitamine D of vitamine D-derivaten gevaarlijk kunnen zijn bij een te hoge inname. “Het is absoluut noodzakelijk om de doseringsaanbevelingen op te volgen”, klinkt het.