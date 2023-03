Belgische loonkost stijgt sneller dan gemiddeld in eurozone

De loonkosten in België zijn in de laatste drie maanden van 2022 sneller gestegen dan gemiddeld in de eurozone. Dat blijkt uit cijfers van het Europees bureau voor statistiek Eurostat.

De totale nominale loonkost per gewerkt uur steeg in het vierde kwartaal van 2022 in de eurozone met 5,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. In ons land bedroeg die stijging 7,1 procent, wellicht gedragen door de automatische indexering van de lonen.

