Lucas Lissens belooft vuurwerk met RSCA Futures in het Lotto Park in derby met RWDM: “De Brusselse eer staat op het spel”

Lucas Lissens verwacht zaterdag een sfeervol Lotto Park en kan het initiatief van de club smaken om extra volk naar het stadion te lokken. “Het laat zich raden dat RWDM massaal aangemoedigd zal worden, want vele fans kunnen te voet of met de fiets de korte afstand naar Anderlecht afleggen. Ik verwacht dat ook onze aanhang massaal aanwezig tekent”, zegt Lissens. “Spelen in het Lotto Park betekent sowieso thuisvoordeel. Het is een magisch stadion waar alle Futures in de toekomst hun opwachting hopen te maken. De derby tegen RWDM leeft wel in de groep. Niet iedereen in de groep kent de historiek van het Brusselse voetbal, maar als Brabander maakte ik iedereen wel duidelijk dat de Brusselse eer op het spel staat en dat deze wedstrijd extra leeft bij onze achterban. Met de jeugd voetbalden we zelden tegen RWDM omdat de jeugdploegen van onze buur als tweedeklasser een categorie lager speelden.”

Vader Kris Lissens is een fervente RWDM-supporter, wat de wedstrijd een grappige bijklank geeft ten huize Lissens, waar de andere zoon Stef een verdienstelijke verdediger is bij Rugby Pajot, de Lennikse rugbyclub die in derde nationale rustig meedobbert in de middenmoot. “Ik pikte al eens een rugbywedstrijd mee in Lennik. De posities in het rugby zijn me niet zo duidelijk, maar ik had toch de indruk dat Stef zich vooral als verdediger verdienstelijk maakte. Stef komt me ook geregeld aanmoedigen in Anderlecht. Dat mijn vader voor RWDM supportert, is voor mij geen issue. Ik focus me gewoon op de wedstrijd. Dat het een droom van mijn vader is dat ik ooit het shirt van RWDM zou dragen? Dat denk ik eigenlijk niet. Mijn vader wil het beste voor mij en dat is uitgroeien tot een basisspeler in een eerste ploeg. Tot het einde van het seizoen focus ik me op de RSCA Futures en dan zien we wel wat uit de bus komt.”

Aanvoerdersband

Tegen Club NXT droeg Lissens de aanvoerdersband toen hij scoorde en ook op het Lisp stond de besnorde verdediger als aanvoerder aan de aftrap. “Als Théo Leoni niet op het veld staat, dan ben ik de aanvoerder. Ook in de nationale ploeg was ik doorgaans de aanvoerder. Ik ben best wel een leidersfiguur en als centrale verdediger heb je het spel voor jou en kan je de ploeg sturen. Bij Anderlecht was Yari Verschaeren steevast de aanvoerder in mijn jeugdploegen. Uiteindelijk is het de coach die beslist over de aanvoerdersband. Bij de RSCA Futures spelen mijn anciënniteit en leeftijd een rol, terwijl ik vlot switch tussen Nederlands, Frans en Engels.”

Lissens legt zaterdag de druk bij RWDM. “In de titelstrijd heeft RWDM de punten broodnodig, wat toch wel voor druk op de ketel zorgt. Met de RSCA Futures kunnen we vrijuit spelen, al willen we wel weg van de zesde plaats. Niemand wil in zijn reeks als laatste eindigen. De sfeer in onze groep is nog steeds uitstekend en dat is een extra troef.”