Banken in VS lenen voor recordbedrag aan extra geld van Fed

Banken in de Verenigde Staten hebben afgelopen week massaal aangeklopt bij de Amerikaanse Federal Reserve om extra geld te lenen in de nasleep van het omvallen van twee sectorgenoten. In totaal werd in de week tot 15 maart voor een recordbedrag van bijna 165 miljard dollar, zo’n 155 miljard euro, geleend van de centrale bank, vooral door kleinere en regionale banken.

De banken gebruikten dat geld om hun financiële positie te versterken en over voldoende geld in kas te beschikken als klanten hun tegoeden bij de bank zouden opeisen. De stap volgde op de bankrun bij Silicon Valley Bank (SVB), die werd veroorzaakt door de financiële problemen bij de bank uit Californië. Die bank werd vorige week vrijdag door de Californische autoriteiten gesloten.

De Amerikaanse autoriteiten grepen zondag ook in bij branchegenoot Signature Bank door de cryptobank uit New York te sluiten. De klanten van beide banken kregen daarbij al hun tegoeden terug. Normaal gesproken zijn de tegoeden van klanten bij banken in de VS tot een bedrag van 250.000 dollar verzekerd van teruggave.

153 miljard uitgeleend

Via het zogeheten traditionele kortingsloket van de Fed, waar banken altijd kunnen aankloppen om tegen gunstige voorwaarden extra geld te lenen voor noodgevallen, werd zo’n 153 miljard dollar uitgeleend. Dat was een nieuw record. In de vorige week was dat nog slechts zo’n 4,6 miljard dollar. Het vorige record van 111 miljard dollar stamde uit 2008, het jaar van de wereldwijde financiële crisis.

Naast de ingrepen bij SVB en Signature Bank liet de Fed liet afgelopen zondag ook weten dat alle banken extra toegang tot contant geld zouden krijgen. Die maatregel was bedoeld om te voorkomen dat banken gedwongen zouden worden om staatsobligaties met verliezen te verkopen als klanten hun tegoeden zouden opeisen. Via dat extra loket werd voor bijna 12 miljard dollar uitgeleend aan banken, waarmee het totale bedrag uitkwam op 165 miljard dollar.