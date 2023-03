Aantal oproepen naar Eetexpert meer dan verdubbeld op twee jaar tijd

De helpdesk van Eetexpert vzw, het Vlaams kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen, ontving vorig jaar 1.726 oproepen. Dat waren er 18,4 procent meer dan in 2021 en ruim dubbel zoveel als in 2019. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).

Wie met vragen zit over eet- of gewichtsproblemen, kan aankloppen bij de helpdesk van de vzw Eetexpert. Een team van experten geeft advies en zorgt voor eventuele doorverwijzing naar zorgprofessionals of voorzieningen in de buurt.

In de beginperiode van de coronacrisis kreeg Eetexpert veel meer vragen en werden de openingsuren verruimd. In 2021 en 2022 schakelde de helpdesk opnieuw over op de normale openingsuren.

In 2022 bleef het aantal oproepen doorgaans ruim boven de 100 per maand liggen, met pieken in juni (171) en oktober (186), zo blijkt uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers heeft opgevraagd.

Toename van 18,4 procent

In totaal ontving de helpdesk van Eetexpert vorig jaar 1.726 vragen. Dat is een toename van 18,4 procent tegenover 2021 en meer liefst 277,7 procent meer dan in pre-coronatijd.

Volgens Schryvers kunnen er verschillende oorzaken zijn voor het verhoogde aantal oproepen. “Zo vinden wellicht patiënten en hun naasten gemakkelijker de weg tot de helpdesk, maar wijzen de cijfers ook op het aantal mensen dat te kampen heeft met een eetstoornis. Het is belangrijk om hier zicht op te krijgen”, zegt de CD&V-politica.

Uit de cijfers blijkt tot slot dat de wachtlijsten voor gespecialiseerde afdelingen het voorbije jaar zijn afgenomen. Er was in 2022 een daling van ongeveer 33 procent ten opzichte van 2021. Ook de wachttijd voor een opname nam sterk af en bedroeg eind 2022 tussen de 3 en de 6 maanden na aanmelding, terwijl patiënten in 2021 nog tussen de 6 en de 10 maanden moesten wachten.