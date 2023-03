Wie derde keer wordt opgeroepen als bijzitter verkiezingen mag voortaan weigeren

De hervorming maakt deel uit van een wetsontwerp dat donderdagavond is goedgekeurd in de Kamer en nog een aantal andere praktische wijzigingen aan het verkiezingsproces doorvoert. Wie een derde oproep om bijzitter te worden krijgt, mag dat aan zijn of haar gemeente laten weten en heeft dan recht op een vrijstelling.

Daarnaast worden de categorieën van mensen die in aanmerking komen om te worden uitgeloot als bijzitter uitgebreid. Voortaan komen ook mensen met een gereglementeerd beroep zoals makelaars, architecten, boekhouders, landmeter-experten, apothekers of bedrijfsrevisoren in aanmerking.