Daar is de Vlaamse BBB: “Als ik zie wat er leeft, dan is hier eenzelfde effect als in Nederland mogelijk”

Niet de BoerBurgerBeweging, maar wel BoerBurgerBelangen. Het is de Vlaamse variant van de Nederlandse partij die het politieke landschap bij onze noorderburen door elkaar heeft geschud. Gangmaakster hier is Tine Hermans uit Merksplas. Zij komt uit de landbouw en legt ondertussen contacten met gelijkgezinden overal in Vlaanderen. “Als ik zie wat er leeft, dan is hier eenzelfde effect als in Nederland mogelijk”, zegt ze.