Thibaut Courtois met Real Madrid terug naar Chelsea, Manchester City - Bayern dé kraker van kwartfinales Champions League

Manchester City-Bayern München en Real Madrid-Chelsea zijn de topaffiches in de kwartfinales van de Champions League. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon. De andere twee kwartfinales gaan tussen Inter en Benfica en AC Milan en Napoli.

Voor Kevin De Bruyne en Manchester City wacht met Bayern zo opnieuw een Duitse ploeg. De Citizens maakten in de achtste finales gehakt van RB Leipzig. Na een 1-1 in Duitsland won City dinsdag in het eigen Etihad Stadium met 7-0. Bayern haalde het in twee duels van PSG (0-1 in Parijs, 3-1 in München). Voor City-coach Pep Guardiola wordt het een terugkeer naar München. Hij trainde Bayern tussen 2013 en 2016.

Romelu Lukaku en Inter treffen Benfica, dat geen spaander heel liet van Club Brugge. Na een 0-2 in het Jan Breydelstadion werd het vorige week 5-1 in Lissabon. Inter trof in de achtste finale met Porto ook al een Portugese tegenstander. Een goal van Lukaku in de heenmatch volstond voor de kwalificatie, in de terugmatch bleef het 0-0.

Thibaut Courtois en Eden Hazard treffen met Real Madrid net als vorig jaar Chelsea in de kwartfinales. De Madrilenen plaatsten zich toen (nipt), om uiteindelijk door te stomen naar een veertiende eindzege. Na een overtuigende dubbele confrontatie met Liverpool (2-5 en 1-0 overwinningen) is de Koninklijke opnieuw favoriet.

De Milan-Belgen ten slotte krijgen een Italiaans onderonsje voor de voeten geworpen met Napoli. In de Serie A zijn de machtsverhoudingen al een tijdje in het voordeel van de Napolitanen, de fiere koploper. Milan volgt pas als vierde. De Rossoneri haalden het in de achtste finales erg moeizaam van Tottenham, Napoli freewheelde voorbij Frankfurt.

De heenwedstrijden van de kwartfinales zijn op 11 en 12 april, de terugwedstrijden op 18 en 19 april. De finale wordt op zaterdag 10 juni gespeeld in Istanboel.

Er werd ook meteen geloot voor de halve finales:

Napoli/Milan - Benfica/Inter

City/Bayern - Real/Chelsea