Ticketmaster vergoedt The Cure-fans voor “buitensporig hoge” kosten na tussenkomst zanger Robert Smith

Goed nieuws voor de fans van de Britse band The Cure die een ticket kochten voor hun tour door de Verenigde Staten. Kaartenverkoper Ticketmaster zal immers een deel van de extra ticketkosten terugbetalen. Fans klaagden op sociale media dat die kosten soms hoger waren dan de prijs van de tickets zelf. Ook zanger Robert Smith reageerde dat het “ziekmakend” was.

Janne Eijckmans Bron: The Guardian, BBC

Robert Smith heeft Ticketmaster zover gekregen de volgens hem “buitensporig hoge” kosten bij de aankoop van de concerttickets, deels terug te betalen. De band koos bewust voor het ‘Verified Fan’-systeem van Ticketmaster om de prijzen voor hun meest trouwe fans laag te houden, maar dat was buiten verschillende bijkomende kosten gerekend.

Sommige tickets kostten slechts 20 dollar. Maar uit screenshots die verontwaardigde fans op sociale media deelden, bleek dat daar nog service-, faciliteits- en administratiekosten bijkomen, waardoor de uiteindelijke prijs soms oploopt tot meer dan het dubbele. Smith reageerde donderdag op Twitter dat ook hij geschokkeerd was over het “debacle” en liet weten dat hij de ticketverkoper om een verklaring had gevraagd.

Later op de avond tweette hij het goede nieuws. “Na verdere gesprekken is Ticketmaster akkoord gegaan dat veel van de kosten onnodig hoog zijn. Als een teken van goede wil hebben ze aangeboden 10 dollar terug te storten aan iedereen die een ‘Verified Fan’-account heeft en de laagste ticketprijs heeft betaald.” Fans die een duurder ticket kochten, krijgen 5 dollar terug. Ook wie nu nog een ticket koopt, betaalt de lagere prijs.

