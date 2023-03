ECB roept raad bijeen over turbulenties op de markt

Bedoeling is standpunten uit te wisselen en een stand van zaken op te maken na de recente evoluties in de bankensector, klinkt het. Ook maandag kwam de raad van toezicht al bijeen. Beide vergaderingen waren niet gepland. Beslissingen worden niet meteen verwacht.

Een val van de Amerikaanse Silicon Valley Bank vorige week heeft voor grote onrust gezorgd op de financiële markten. In Europa was er vooral ongerustheid over Credit Suisse, de op een na grootste bank van Zwitserland.

