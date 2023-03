Coronacijfers blijven licht stijgen, druk op zorg beperkt

Het aantal coronagevallen en ziekenhuisopnames voor COVID-19 is de voorbije weken licht blijven stijgen. Dat blijkt vrijdag uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. “We bevinden ons nog steeds midden in de tiende golf”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “De druk op de zorg blijft gelukkig beperkt.”

In de week van 6 tot en met 12 maart werden per dag gemiddeld 1.749 coronabesmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met 12 procent ten opzichte van de week ervoor. Het reproductiegetal blijft groter dan 1 (1,047), wat betekent dat de epidemie heel licht aan kracht wint. Het aantal overlijdens bleef min of meer stabiel op 7,4 per dag.

In de week van 9 tot en met 15 maart werden per dag gemiddeld 165 mensen opgenomen in het ziekenhuis voor COVID-19. Dat is een toename met 10 procent op weekbasis.

Op dit moment liggen 2.303 patiënten in de Belgische ziekenhuizen met of vanwege COVID-19, van wie 132 op intensieve zorg. Ten opzichte van een week geleden zijn dat er respectievelijk 12 en 33 procent meer.

De druk op de zorg blijft beperkt. Van Gucht raadt echter aan de basishygiëneregels te respecteren, zeker in het bijzijn van kwetsbare personen. “Blijf dus best thuis bij ziekte of draag een masker bij milde klachten.”