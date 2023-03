Grootste verhoging van lonen in dertig jaar in Japan

De jaarlijkse loononderhandelingen in Japan (‘shunto’) tussen vakbonden en werkgevers hebben geleid tot een verhoging van de lonen met gemiddeld 3,8 procent. Dat is het hoogste niveau in dertig jaar, zo blijkt uit voorlopige resultaten die door vakbondsorganisatie Rengo bekendgemaakt zijn.

Dit resultaat voor het fiscale jaar 2023/2024, dat ingaat op 1 april, ligt een stuk boven de verwachtingen van economen en zou de Japanse centrale bank er mogelijk toe kunnen aanzetten om haar monetaire beleid te normaliseren.

Al twee decennia gaan de lonen in Japan er jaarlijks heel weinig op vooruit. De vakbonden gaven er lange tijd de voorkeur aan om de klemtoon te leggen op werkzekerheid, eerder dan op hoge looneisen, vooral omdat de consumentenprijzen in Japan zo goed als stabiel bleven.

Hoogste inflatie sinds 1981

Maar de inflatie wakkerde ook in Japan sinds vorig jaar aan, vooral door de stijging van de energieprijzen, en kwam in januari uit op 4,2 procent (zonder verse producten), een niveau dat niet meer gezien was sinds 1981.

De regering van premier Fumio Kishida had er bij de Japanse bedrijven op aangedrongen om voor hun werknemers loonsverhogingen door te voeren, om de impact van de inflatie op de koopkracht te milderen, nu Japanse consumenten ook al benadeeld worden door de daling van de yen sinds vorig jaar.

De voorlopige resultaten van de ‘shunto’ hebben betrekking op de loononderhandelingen in de grote Japanse bedrijven. De vraagt blijft of ook de kmo’s in het land zullen volgen, aangezien zij over het algemeen minder goed in staat zijn om de stijging van hun kosten door de rekenen in hun verkoopprijzen.