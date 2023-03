Vier (!) maanden later: Gestaakte Charleroi - KV Mechelen moet herspeeld worden, Malinwa mogelijk nog in beroep

Malinwa, dat 1-0 achter stond toen de wedstrijd in minuut 67 na drie onderbrekingen definitief werd stilgelegd, overweegt in beroep te gaan tegen deze beslissing. De Kakkers blijven van mening dat het bondsreglement moet worden toegepast. Dat reglement zegt dat Charleroi in deze verantwoordelijk was voor het wangedrag van zijn supporters, waardoor de drie punten automatisch naar de tegenpartij gaan.

Indien Charleroi en KV Mechelen effectief opnieuw de degens kruisen, kunnen de Zebra’s een extra gooi doen naar de Europe play-offs. Felice Mazzu en zijn team staan momenteel op twee punten van de achtste plaats. Voor KV lijkt de achterstand, zelfs met drie bonuspunten, te groot om nog een gooi te doen naar de play-offs. Voorts zijn de degradatiezorgen, met een voorsprong van negen punten op het nummer zestien KV Oostende, van de baan.

Mazzu: “Spelers verdienden drie punten tegen Mechelen”

Charleroi-coach Felice Mazzu wilde nog niet te veel kwijt over de beslissing om de wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen te herspelen. “Er is dan wel een beslissing, maar ik wil nog even een mogelijk beroep van Mechelen afwachten om er blij over te zijn. Ik was op het moment van de wedstrijd niet in België, maar op basis van wat ik zag in die wedstrijd, verdienden mijn spelers de drie punten.”