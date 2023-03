Rolls-Royce ontwikkelt kleine nucleaire reactor voor toekomstige maanbases

“De wetenschappers en ingenieurs van Rolls-Royce werken aan het microreactorenprogramma voor de ontwikkeling van een technologie die de noodzakelijke energie zal leveren aan mensen om op de maan te leven en werken”, klinkt het in een persbericht.

De groep gaat ervan uit dat een eerste reactor, die ongeveer de grootte van een auto zal hebben, klaar zal zijn voor verzending naar de maan tegen 2029.

Kleine reactoren voor op aarde

Vijftig jaar na de laatste missie Apollo, wordt de terugkeer van mensen naar de maan concreter. Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA kondigde begin maart aan dat de ruimtemissie ‘Artemis II’ astronauten zou meenemen naar de maan in november 2024. Voor een landing op de maan is het evenwel nog wachten op de ‘Artemis III’-missie, die officieel gepland is in 2025.

“De nucleaire energie kan de duurtijd van toekomstige maanmissies en hun wetenschappelijke waarde aanzienlijk verhogen”, aldus Rolls-Royce, dat met meerdere Britse universiteiten samenwerkt. Rolls-Royce werkt overigens ook aan kleine modulaire nucleaire reactoren voor elektriciteitsproductie op aarde.