Silicon Valley Bank vraagt bescherming tegen schuldeisers

Het moederbedrijf van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, die de voorbije dagen in de problemen kwam, heeft bescherming aangevraagd tegen haar schuldeisers. De bank heeft in New York de zogeheten Chapter 11-procedure opgestart.

Silicon Valley Bank was een van de belangrijkste geldschieters van jonge techbedrijven. De bank kon jarenlang profiteren van de erg lage rente, maar door slecht beheer kwam het in de problemen toen die rente steeg. Om een tekort aan centen te dichten moest het 21 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties verkopen met bijna 2 miljard dollar verlies. Pogingen om ook dat gat te vullen verontrustte beleggers, de koers kelderde en klanten werden gealarmeerd. Een bankrun, het weghalen van kapitaal, deed SVB finaal de das om. De federale overheidsdienst FDIC, die voor een verzekering voor klanten zorgt, werd aangesteld als bewindvoerder.

Omdat Silicon Valley Bank deel uitmaakt van het systeem van de Amerikaanse Federal Reserve komt het niet in aanmerking voor een faillissement, maar belandde het bij de FDIC. Het moederbedrijf van de bank kan daarentegen wel failliet gaan, en wil daarom nu bescherming tegen zijn schuldeisers. De divisies SVB Securities en SVB Capital vallen niet onder de aanvraag voor Chapter 11.

SVB is de grootste bank die omvalt in meer dan tien jaar tijd. Eind vorig jaar beheerde de bank zowat 209 miljard dollar aan activa. Het is de op één na grootste bank die bij de FDIC belandde, na Washington Mutual, die in 2008 implodeerde.