Miljoenen kinderen in onzekerheid door toenemend conflict in Sahel-regio

Tien miljoen kinderen uit Burkina Faso, Mali en Niger hebben dringend nood aan humanitaire hulp, zo meldt Unicef vrijdag in een nieuw rapport. Door het toenemend conflict in de regio zijn er dat twee keer zo veel als in 2020, luidt het. Bovendien lopen vier miljoen kinderen gevaar in omliggende buurlanden als Benin, Ivoorkust en Ghana, doordat het geweld tussen nationale veiligheidstroepen en gewapende groepen zich verspreidt buiten de grenzen.

“Meer en meer kinderen raken verwikkeld in gewapende conflicten, als slachtoffer van toenemende militaire gevechten of als doelwit van gewapende, niet-statelijke groepen”, benadrukt Marie-Pierre Poirier, de regionale directrice voor West- en Centraal-Afrika bij Unicef.

Volgens gegevens van de Verenigde Naties zijn in Burkina Faso drie keer meer kinderen gedood tijdens de eerste negen maanden van 2022 dan in dezelfde periode in 2021. Het merendeel overleed aan schotwonden tijdens aanvallen op hun dorpen of als gevolg van explosieven.

Catastrofaal niveau

In Burkina Faso vonden in 2022 twee militaire staatsgrepen plaats. Het land kampt al sinds 2015 met een spiraal van jihadistisch geweld, dat jaren eerder in Mali en Niger groeide en zich over de grenzen heeft uitgebreid. De gewapende troepen richten hun pijlen ook specifiek op scholen en leerkrachten. In de drie landen sloten intussen meer dan 8.300 scholen de deuren omdat ze het doelwit waren van geweld, leerkrachten er op de vlucht sloegen of omdat ouders ontheemd zijn of bang zijn om hun kinderen naar school te sturen.

Al die factoren beïnvloeden bovendien de voedselzekerheid in landen. Volgens Unicef zullen meer dan 20.000 mensen in het grensgebied tussen Burkina Faso, Mali en Niger in juni kampen met een “catastrofaal” niveau van voedselonzekerheid. Dat komt onder meer doordat de gewapende troepen blokkades installeren voor dorpen en waternetwerken saboteren. Unicef vraagt daarom dringend meer financiële middelen om de crisis het hoofd te bieden.