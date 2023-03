Ex-premier Johnson stelt zich opnieuw kandidaat in Londens kiesdistrict

De vroegere Britse premier Boris Johnson gaat zich bij de volgende parlementsverkiezingen opnieuw kandidaat stellen in het kiesdistrict Uxbridge and South Ruislip, in het noordwesten van Londen. De lokale afdeling van de Conservatieve Partij heeft de 58-jarige Johnson donderdagavond als kandidaat naar voren geschoven.

Bij de vorige parlementsverkiezingen, in december 2019, had Johnson in het kiesdistrict Uxbridge and South Ruislip gewonnen met een voorsprong van 7.000 stemmen. Maar door de goede scores van Labour in de opiniepeilingen, zou die zetel in gevaar kunnen komen.

De voorbije weken waren dan ook berichten opgedoken waarin gesuggereerd werd dat Johnson in een ander kiesdistrict zou opkomen. Dat moest hem meer zekerheid verschaffen over het binnenhalen van een zitje in het parlement. De geruchten werden nog verder aangewakkerd nadat Britse media signaleerden dat Johnson een nieuw huis had gekocht in het graafschap Oxfordshire.

Boris Johnson en zijn aanhangers hebben de berichten over een verhuis naar een ‘veilig’ kiesdistrict altijd ontkend.

De volgende Britse parlementsverkiezingen moeten ten laatste in januari 2025 plaatsvinden.