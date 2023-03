Union moet weer naar Duitsland in de Europa League en treft Bayer Leverkusen in de kwartfinales, Geraerts: “Ik ben voldaan met deze loting”

Union neemt het in de kwartfinales van de Europa League op tegen Bayer Leverkusen. De loting in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA, koppelde de Belgische vicekampioen vrijdag aan de Duitse subtopper.

Leverkusen was eerder dit seizoen een tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League. Club won thuis met 1-0 en speelde in Duitsland 0-0 gelijk. Blauw-zwart stootte uiteindelijk als tweede in de groep door naar de 1/8ste finales van het kampioenenbal, Leverkusen belandde als derde in de Europa League. Daar nam het de maat van het Monaco van Philippe Clement en de voorbije week van het Hongaarse Ferencvaros.

Leverkusen nam afgelopen winter onze landgenoot Noah Mbamba over van Club Brugge, hij behoort echter niet tot de Europese selectie. In de Bundesliga staat Leverkusen momenteel pas negende, zes plaatsen onder het Union Berlin dat donderdag nog door Union met 3-0 in de pan werd gehakt. “Het zal geen makkie worden”, aldus coach Karel Geraerts. “Die stand maakt niets uit, het zijn allemaal sterke ploegen in Duitsland. Het wordt niet makkelijk, mochten mensen dat denken. Willen we ons kwalificeren, en dat is de doelstelling, dan zullen we top moeten zijn, zoals we dat tegen Union Berlin waren. Ik ben wel blij dat we de return voor de eigen fans mogen afwerken.”

© BELGA

Union speelt inderdaad eerst uit in de kwartfinales. De heenwedstrijd in de BayArena vindt op 13 april plaats, de terugmatch in het Lotto Park van Anderlecht een week later op 20 april.

Spelers hoopten op meer

De spelers van Union hadden op een tegenstander met iets meer faam gehoopt, zoals Juventus of Manchester United. “Ik snap dat hun eerste gevoel er één van ontgoocheling was”, aldus Geraerts. “Iedereen wil zich eens meten met dat soort teams, ze spelen bijna jaarlijks Champions League. Ik vind het Duitse voetbal fantastisch en de spelers zullen snel genoeg beseffen dat ons een grote affiche wacht. Ik ben voldaan, Leverkusen is een traditieclub. Dat weten de spelers ook wel, de ontgoocheling zal snel wegebben.”

Geraerts sprak ook kort over de selectie van de Rode Duivels, met daarin geen Unionisten. “Ik was niet verrast. Tedesco leert de Belgische competitie nog kennen. Van der Heyden en Lynen doen het goed, maar er is veel concurrentie.”

Topper Man United - Sevilla

De andere affiches in de kwartfinales zijn Manchester United-Sevilla, Juventus-Sporting Lissabon en Feyenoord-AS Roma. Dat laatste duel is een heruitgave van de finale van de Conference League van vorig seizoen. De winnaar van Feyenoord-Roma neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van Union-Leverkusen. De finale van de Europa League wordt op woensdag 31 mei gespeeld in de Puskas Arena in Boedapest.