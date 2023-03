Werkgevers waarschuwen voor miljardentekort bij sociale zekerheid

Ondanks een meevaller van een miljard euro dit jaar in de sociale zekerheid, blijft het stelsel zwaar in het rood. Werkgeversorganisatie VBO waarschuwt voor een geraamd tekort van meer dan 12 miljard euro binnen vijf jaar.

De sociale zekerheid van werknemers zou vorig jaar een tekort hebben laten optekenen van 3,4 miljard euro, aldus het VBO op basis van de begrotingscijfers die zijn voorgesteld aan het globaal beheer. Voor dit jaar wordt het tekort geraamd op iets minder dan 5,7 miljard euro.

Dat laatste cijfer is wel ruim een miljard euro kleiner dan verwacht, onder meer dankzij de spilindex die later zou worden overschreden dan verwacht. De uitkeringen en pensioenen dienen dan niet te worden geïndexeerd.

Het tekort is kleiner, maar “blijft wel hoog”, aldus VBO-experte Alice Defauw. Zorgwekkend voor de werkgevers is vooral dat de kloof tussen uitgaven en ontvangsten bij de sociale zekerheid de volgende jaren verergert, aldus Defauw. Die groeiende kloof vergroot de tekorten en brengt de financiële houdbaarheid van het socialezekerheidsstelsel in gevaar, waarschuwt het VBO.

Concreet zou het tekort in 2028 oplopen tot meer dan 12 miljard euro, aldus het VBO.