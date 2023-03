Ariël Jacobs, sportief directeur bij OHL, kijkt tegen ex-ploeg Anderlecht ook oude bekende in de ogen: “Ik heb als trainer veel kemels geschoten”

Brian Riemer was de assistent van Jacobs bij FC Kopenhagen. — © Getty, OH Leuven

Een reünie tussen oude vrienden. Ariël Jacobs (69) staat straks als Director Football bij OH Leuven tegenover Brian Riemer (44), de Anderlecht-coach die hij tien jaar geleden hielp lanceren in Denemarken. Dat zet Jacobs ertoe aan om eens terug te blikken op zijn (trainers)carrière. Hij vermijdt daarbij zijn gekende cynische grapjes en is erg kritisch voor zichzelf. “Een gast als Jonathan Legear had ik beter moeten begeleiden.”