Mama van Stefanie (25), die stierf bij zware crash in wagen van haar vriend: “Door jou is ons leven verpest”

“Ons leven is verpest dankzij jou. Elke dag is het overleven.” Het werd vrijdagochtend muisstil in de rechtbank van Gent, toen de mama van Stefanie Verstappen (25) een emotionele brief voorlas. Drie jaar nadat een ongeval Stefanie het leven kostte in Drongen buigt het gerecht zich over de verantwoordelijkheid van haar vriend, C.V. (31). Hij zat aan het stuur. “En toch probeerde u de schuld nog in haar schoenen te schuiven.”

“Ons leven is die nacht gestopt. De littekens zijn groot, ik ben niet meer dezelfde vrouw. Ik durf niet meer met de wagen te rijden. Ik vertrouw geen ander bestuurders. Elke dag is overleven, het wordt nooit meer hetzelfde.”

De brief die de mama van Stefanie Verstappen vrijdag voorlas in de rechtbank, gaat door merg een been. Haar dochter overleed op 24 september 2020 toen de wagen waarin ze zat om 5 uur ’s nachts aan hoge snelheid crashte, in de Noordhoutstraat in Baarle-Drongen.

Haar vriend, C.V. uit Deinze, zat achter het stuur en scheurde aan 70 à 90 kilometer per uur door de straat. Hij had vier lijnen cocaïne gesnoven en een halve bak bier op. In een bocht in de straat verloor hij de controle. De wagen raakte enkele bomen en een verlichtingspaal en belandde in de gracht. Stefanie werd door de klap uit het voertuig geslingerd en belandde op het asfalt. De jonge vrouw uit Tielt had geen gordel aan en overleed ter plaatse. (Lees verder onder de foto)

Eerste crash

Buurtbewoners snelden ter hulp. V. verklaarde dat zijn vriendin met de wagen reed. “Geen seconde keek hij naar haar om”, spraken de advocaten van de familie. “Hij deed alles om de schuld in haar schoenen te schuiven. Dit kwetst de familie enorm.”

Via berichten op haar gsm kwam de familie te weten dat Stefanie die avond de relatie met V. had beëindigd. “Ze was zijn drugsgebruik moe”, klonk het. Ze kwamen van vrienden, hadden ruzie en hij dwong haar in de wagen. Net voor de crash in Drongen belandde de wagen in Mariakerke al een eerste keer in de gracht. (Lees verder onder de foto)

Stefanie probeerde daar te vluchten, maar daarop sleurde hij haar opnieuw de wagen in. “Het meisje schreeuwde. Ze vreesde voor haar leven”, verklaarde ooggetuigen in Mariakerke. “Hij sleurde haar aan haar armen, haar en hals terug in de wagen.”

De getuigen bevestigden dat V. aan de bestuurderskant zat en Stefanie op de passagierszetel. “Dit toont dat Stefanie echt onder dwang in de wagen zat”, zeggen advocaten van de familie. (Lees verder onder de foto)

De moeder en zus van Stefanie Verstappen lazen tijdens de zitting een emotionele brief voor.

V. staat terecht voor een waslijst aan feiten: onder meer onopzettelijke doding, rijden onder invloed van alcohol en drugs, overdreven snelheid en het rijden zonder geldig rijbewijs. Maar volgens de advocaat van de vader van Stefanie ging het om doodslag. Hij wil dat de zaak voor een strafrechter komt, niet voor de politierechter. “Hij wist de consequenties. U moet zich onbevoegd verklaren.”

Nooit sorry

Tijdens de zitting namen zowel de papa, mama als zus van Stefanie het woord. “Exact 904 dagen geleden is het”, sprak zus Tinneke. “Nooit heb je sorry gezegd. Je hebt die schuld in Stefanie haar schoenen proberen schuiven. Wat is er die nacht gebeurd? We blijven met veel vragen achter en die wil je zelfs hiér niet geven. Elke dag moeten we hiermee opstaan. Ons leven is verpest dankzij jou.” (Lees verder onder de foto)

V. zegt dat hij zich schuldig voelt. “Ik zou de tijd willen terugdraaien, geloof mij.” — © fvv

De politierechter oordeelt tegen 28 april. Het parket vorderde een levenslang rijverbod, zeven jaar celstraf en vroeg om V. rijongeschikt te verklaren. “Die nacht hebt u elke mogelijke foute beslissing genomen”, sprak de procureur. “Daarvoor moet u zwaar gestraft worden. U bent een gevaar voor uzelf en vooral de maatschappij. Het risico op herval is immens, dit moeten we vermijden.”

Volgens V. voelt hij zich wel degelijk schuldig. “Ik zou de tijd willen terugdraaien, geloof mij”, sprak hij zelf. Zijn advocaat omschreef die bewuste nacht als een drama. “Het ene na het andere fatale incident is gebeurd. Maar nooit heeft hij deze gevolgen gewild. Maar doodslag of onopzettelijke doding? Dat klopt niet. Het slachtoffer was meerderjarig en moest zelf haar gordel aangedaan hebben.”