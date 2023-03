OESO stelt gerust na problemen Silicon Valley Bank: “Situatie is erg verschillend van die van 2008”

“We zijn in een situatie beland die erg verschillend is van die van 2008”, aldus OESO-hoofdeconoom ad interim Alvaro Pereira vrijdag tijdens een persconferentie in Parijs. “We hebben een sterkere reglementering gecreëerd, de centrale banken en regulatoren hebben geleerd uit de voorgaande crises (...) en de meerderheid van de banken in de wereld is goed gekapitaliseerd”, verzekerde Pereira.

“Ook al weet ik dat we turbulente periodes kunnen doormaken, toch beschouwen we het omvallen van de Silicon Valley Bank momenteel niet als een systeemrisico. Zelfs al bestaat er uiteraard een toegenomen risico voor de financiële stabiliteit zolang de markten volatiel zijn, toch denken we dat de risico’s op een bredere besmetting eerder beperkt zijn”, aldus OESO-secretaris-generaal Mathias Cormann.