Russische minister wil piloten die betrokken waren bij dronecrash belonen met medaille

Moskou is van plan een onderscheiding toe te kennen aan de Russische piloten die dinsdag betrokken waren bij het incident met een Amerikaanse drone boven de Zwarte Zee. De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft geadviseerd om die piloten een medaille te geven, zo heeft zijn ministerie vrijdag meegedeeld.

Volgens Sjojgoe verdienen de gevechtspiloten een decoratie omdat ze verhinderden dat een Amerikaanse drone een door Rusland afgesloten deel van het luchtruim binnendrong.

Het Amerikaanse leger stelt dan weer dat de Amerikaanse MQ-9-drone dinsdagochtend in het internationale luchtruim werd onderschept door twee Russische Su-27-gevechtsvliegtuigen. Een van die vliegtuigen zou tegen de propeller - die zich achteraan de drone bevindt - zijn gebotst. De VS hebben het over een “onprofessionele”, “onveilige” en “roekeloze” actie van de Russische piloten.

Het incident heeft de spanningen tussen Washington en Moskou nog verder doen toenemen. Maar het Russische ministerie van Defensie ontkent elke verantwoordelijkheid voor de crash.

Als gevolg van de invasie in Oekraïne, heeft Rusland eenzijdig vliegbeperkingen ingesteld in het luchtruim boven de Zwarte Zee. Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, had eerder al gesteld dat het incident niet zou hebben plaatsgevonden als “degenen die daar geen recht toe hebben” niet boven de Zwarte Zee hadden gevlogen.