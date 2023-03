Geen Zulte Waregem of Standard voor Loes Van Mullem, maar wel Play-off 2 met Eendracht Aalst: “Een zege zou wonderen doen”

Loes Van Mullem steekt niet onder stoelen of banken dat Eendracht Aalst aan een rampseizoen bezig is. Toch besloot de sterkhouder om bij te tekenen in Aalst. “Ik volg de lerarenopleiding in Gent en dat combineren met vier trainingen per week bij Zulte Waregem zou niet evident zijn”, verklaart Van Mullem haar keuze. “Nadat ik mijn woord aan Aalst gaf, kwam ook Standard op de proppen. Ongetwijfeld een mooie club, maar Luik is wat ver. Bij Aalst wordt slechts drie keer per week getraind, wat beter past bij mijn studieschema. Ik denk niet dat die training minder ons parten speelt tegenover de concurrentie. Ons zwakke seizoen is veeleer te wijten aan een combinatie van blessures en een smalle kern. Daar wordt nu volop aan gewerkt onder leiding van sportief manager Patrick Cool. Het gros van de speelsters tekende intussen ook al bij ondanks de slechte resultaten, wat wijst op de goede sfeer binnen de groep.”

Gedeeld in de brokken

Ook Van Mullem deelde dit seizoen ook al in de brokken. “Ik scheurde de ligamenten van mijn enkel en was zes weken out. In de wedstrijd tegen Club YLA liep ik dan weer een hersenschudding op. Ik speelde de wedstrijd uit, maar daags nadien had ik barstende hoofdpijn, wat in volle examenperiode niet echt handig was. De artsen wilden geen risico’s nemen en hielden me twee weken van het veld. Intussen liep de ziekenboeg leeg en dat scheelt al snel een slok op de borrel. Tegen Zulte Waregem toonden we ons de evenknie, maar gingen we ongelukkig onderuit met 0-1. We begonnen met goede moed aan Play-off 2 waar we het over een andere boeg willen gooien dan in de reguliere competitie.”

In de reguliere competitie deelden Eendracht Aalst en KV Mechelen de punten na een 1-1-gelijkspel. “Op Mechelen kenden we een collectieve offday en gingen fors onderuit”, herinnert Van Mullem zich. “Op eigen veld tapten we uit een ander vaatje. Ons veld lag er bij de jongste thuiswedstrijd slecht bij, maar over spelen in het Pierre Cornelisstadion hoor je me nooit mopperen. Openen met een zege zou wonderen kunnen doen. We zien trouwens wel wat oude bekenden terug met doelvrouw Silke Baccarne, die vorig seizoen nog bij Aalst speelde en Daisy Baudewijns die na blessures bij Club YLA naar KV Mechelen verkaste.”