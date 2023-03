Rik De Mil is blij met duidelijkheid rond zijn positie en hoopt Club definitief te lanceren: “Kleine stap gezet, maar nog veel werk op de plank”

Kan Club Brugge nu wél bevestigen? Rik De Mil, die deze week te horen krijgt dat hij hoofdcoach blijft tot het einde van het seizoen, hoopt alleszins van wel. De Mil is tevreden dat er duidelijkheid is, al werd er over volgend seizoen nog niet gesproken. “Na één zege moeten we niet denken dat we er al zijn”, zegt hij.

Dat De Mil aanblijft tot het einde van het seizoen, was voor velen geen verrassing. Het resultaat tegen Standard gaf misschien dat laatste duwtje om het bestuur te overtuigen, maar anderzijds waren de factoren rust en stabiliteit nu cruciaal na een woelig seizoen bij blauw-zwart. En laat peoplemanager De Mil daar nu de geknipte persoon voor zijn. “Ik ben tevreden. Vorige week haalde ik het al aan: duidelijkheid is nu het belangrijkste voor ons”, aldus De Mil. “Dit is een teken van vertrouwen dat we nu tot het einde van het seizoen opnieuw een aantal zaken mogen opbouwen. Het is goed dat iedereen nu het signaal heeft gekregen dat we samen verder gaan.” Ook over zijn staf, mensen binnen de club die werden doorgeschoven, is De Mil te spreken. “In de huidige omstandigheden is dat de beste keuze: het zijn stuk voor stuk mensen met ervaren die de spelersgroep goed kennen.”

Sterke basis neergezet

En wat als de mayonaise pakt, Club Brugge aan een enorme remonte begint en overhoopt nog pakweg tweede wordt? Maakt De Mil dan kans om aan te blijven volgend jaar, of is het al geen uitgemaakte zaak dat Club deze zomer een nieuwe T1 krijgt? “Daar is nog niet over gesproken”, aldus De Mil. “We hebben een duidelijke overeenkomst tot het einde van het seizoen. Deze club heeft een erg moeilijke periode achter de rug. Vorig weekend hebben we een kleine stap vooruit gezet, maar er ligt nog veel werk op de plank. Het zou fout zijn om te denken dat we nu volledig uit dat dal zijn geklommen.” Na de overwinning tegen Gent kon Club bijvoorbeeld niet bevestigen en kreeg het slaag in Oostende. Waarom lukt het dit weekend op Kortrijk dan wél? “We hebben ondertussen een sterke basis neergezet, en deze week zijn er opnieuw een aantal stappen gemaakt”, weet De Mil. “Deze heropbouw zal nog met ups and downs verlopen. Maar het gevoel dat nu in de groep leeft, is erg positief.” De coach moet wel rekening houden met een aantal afwezigen: naast Skov Olsen en Hendry zijn ook Mata en Boyata out. Allen zouden ze terug fit moeten zijn na de interlandbreak.

© Isosport

En ook nieuwe (tijdelijke) hoofdcoach krijgt doelstellingen opgelegd. De opdracht voor De Mil is alvast duidelijk. “Ons doel? Play-off 1 halen. We gaan niet zomaar kijken waar het schip straks strandt”, zegt De Mil. “Maar niet alleen de doelstelling moet duidelijk zijn, ook het plan waarmee we die doelstelling willen halen moet er liggen. We gaan voor een groepsgerichte aanpak, waarbij iedereen dicht bij elkaar moet kruipen. En we moeten nederig, maar ambitieus blijven. Het is niet omdat we één keer gewonnen hebben dat we er plots zijn. Focus koppelen aan ambitie: zo hopen wij resultaten te halen. En tegelijk beseffen dat we er nog lang niet zijn.”