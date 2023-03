Slovakije volgt Poolse voorbeeld en stuurt 13 gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne

“Beloftes moeten nagekomen en wanneer Zelenski vroeg om meer wapentuig waaronder gevechtsvliegtuigen, heb ik gezegd dat we ons best zouden doen. Ik ben blij dat anderen dat ook doen. Militaire hulp is noodzakelijk zodat Oekraïne zichzelf en heel Europa kan beschermen tegen Rusland”, schreef Heger in een tweet.

Eerder deze week had ook Polen al aangekondigd dat het MiG-gevechtsvliegtuigen zal leveren aan Oekraïne. De MiG-29 is een gevechtsvliegtuig van Russische makelij, dat nog dateert uit de Sovjettijd. Kiev maakt nu al gebruik van dat type toestellen. De straaljagers kunnen dus snel ingezet worden, omdat Oekraïense piloten geen speciale opleiding nodig hebben om ze te kunnen besturen. De staat van paraatheid van de Slovaakse MiG-29’s varieert. De toestellen staan sinds augustus aan de grond, nadat een onderhoudsovereenkomst met Rusland werd opgezegd.

Slovakije zal naast de straaljager ook het luchtverdedingssysteem Kub aan Oekraïne leveren.

Het Kremlin reageerde al door te stellen dat de vliegtuigen die Polen en Slovakije naar Oekraïne sturen, “vernietigd” zullen worden. “De levering van deze militaire uitrusting zal, zoals we al herhaaldelijk hebben gezegd, de uitkomst van het conflict niet beïnvloeden (...)”, besloot woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin.