Pittige lotingen: AA Gent treft West Ham in kwartfinales Conference League, Anderlecht neemt het op tegen AZ

AA Gent ontmoet West Ham United in de kwartfinales van de Conference League, Anderlecht neemt het op tegen AZ. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA.

Premier League-club West Ham was in de groepsfase van de Conference League eerder dit seizoen de tegenstander van Anderlecht. Paars-wit verloor twee maal met het kleinste verschil (0-1 en 2-1). De Londense club strijdt in eigen land nog volop voor het behoud. Het staat als zeventiende maar net boven de degradatiestreep. In de achtste finales van de Conference League namen de Hammers makkelijk de maat van het Cypriotische AEK Larnaca.

AZ is in Nederland nog in de titelstrijd verwikkeld. De Alkmaarders, met de door blessures geplaagde Zinho Vanheusden in de kern, staan momenteel derde, op vijf punten van koploper Feyenoord. In de Conference League verraste AZ de voorbije week Lazio Roma.

Gent plaatste zich woensdag voor de laatste acht dankzij een 1-4 zege in de terugwedstrijd van de achtste finales bij het Turkse Basaksehir. Het heenduel in de Ghelamco Arena was op 1-1 geëindigd. Anderlecht stuntte met een 0-1 overwinning in Spanje bij Villarreal. De Brusselaars hadden ook 1-1 gelijkgespeeld in de heenmatch.

Indien beide Belgische ploegen zouden doorstoten naar de halve finales van de Conference League, treffen ze daar elkaar.

© BELGA

De andere twee affiches in de kwartfinales van de Conference League zijn Lech Poznan-Fiorentina en Basel-Nice.

Gent en Anderlecht spelen in de kwartfinales eerst thuis. Voor Anderlecht was in eerste instantie een eerste duel op verplaatsing voorzien, maar doordat Union ook Europees speelt in het Lotto Park, en de Unionisten eerst uit spelen, moest Anderlecht schuiven.

De heenwedstrijd vindt op 13 april plaats, de terugmatch een week later op 20 april. De finale wordt op woensdag 7 juni gespeeld in Praag.