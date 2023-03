Nog eens twee verdachten opgepakt na gijzeling en foltering waarbij dertiger vinger kwijtraakte

In het onderzoek naar de gijzeling en foltering waarbij een 37-jarige man eind februari zwaar toegetakeld werd aangetroffen in Poppel (Ravels) zijn deze week nog eens twee mannen opgepakt. Het duo verscheen voor de onderzoeksrechter, die hun aanhouding bevestigde.

Enkele arbeiders van de gemeente Ravels verwittigden op donderdag 23 februari de hulpdiensten omdat ze een gewonde Nederlandse man hadden aangetroffen op de AA-valleiroute in Poppel. De 37-jarige Henri W. uit Nijmegen was zwaar toegetakeld: in zijn voorhoofd was het woord ‘dief’ gekerfd, de man miste onder meer een vinger en hij had nog verschillende ernstige snij - en steekwonden.

“Het slachtoffer werd met de nodige spoed naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart. Korte tijd later pakte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen de 23-jarige A.J. uit Lommel als eerste verdachte op.

Afgelopen maandag werd een tweede verdachte opgepakt, een 20-jarige Nederlander uit Mol. Een derde verdachte, een 23-jarige Surinaamse man uit Hasselt, werd donderdag gearresteerd op zijn werkplek in Bilzen.

“De tweede verdachte verscheen vrijdag voor de raadkamer in Turnhout, die zijn aanhouding heeft bevestigd”, zegt Aerts. “De derde verdachte verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Het onderzoek naar mogelijk andere betrokkenen gaat onverminderd verder.”