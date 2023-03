Vader en zoon sterven bij woningbrand in La Louvière

Bij aankomst van de brandweer stond de woning in de rue de Baume in La Louvière in lichterlaaie. De brandweer vond snel het lichaam van een bewoner, nadien werd in het pand een tweede stoffelijk overschot ontdekt.

Het parket stuurde een wetsarts en een branddeskundige ter plaatse. De eerste elementen van het onderzoek wijzen naar een kortsluiting als brandoorzaak.