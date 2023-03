Hoofdredactrice en directrice van Wit-Russische nieuwssite krijgen 12 jaar cel

Een rechtbank in de Wit-Russische hoofdstad Minsk heeft vrijdag de hoofdredactrice en algemeen directrice van de onafhankelijke nieuwswebsite Tut.by tot een gevangenisstraf van twaalf jaar veroordeeld. De veroordeling valt midden in een golf van repressie in Wit-Rusland die door het bewind van Alexandr Loekasjenko georkestreerd is.

Volgens de ngo Viasna werden hoofdredactrice Marina Zolotova (45) en algemeen directrice Ljoedmila Tsjekina (54) veroordeeld na een proces achter gesloten deuren dat ruim twee maanden duurde.

“Het vonnis tegen onze collega’s is een wrede vorm van wraak voor het vertellen van de waarheid aan de Wit-Russen met Tut.by”, zo reageerde de Wit-Russische Journalistenvereniging in een mededeling.

Marina Zolotova en Ljoedmila Tsjekina werden onder meer beschuldigd van belastingontwijking en het aanzetten tot haat, “absurde” beschuldigingen volgens de ngo Reporters zonder Grenzen.

Repressie

De twee vrouwen zaten in een glazen box voor beklaagden toen het vonnis uitgesproken werd, zo bleek uit beelden van het staatsmedium Belta. Ze werden in mei 2021 gearresteerd en zitten sindsdien achter de tralies.

Twee journalisten en een advocate van Tut.by die weggevlucht zijn uit Wit-Rusland, worden afzonderlijk berecht.

De veroordelingen van vrijdag zijn emblematisch voor de meedogenloze repressie van Loekasjenko tegen elke kritiek op zijn bewind, sinds een grote contestatiebeweging hem in 2020 aan het wankelen bracht. Wekenlang had de website Tut.by verslag uitgebracht van de protesten, die tienduizenden mensen op de been brachten in de straten van Minsk en andere steden om de omstreden herverkiezing aan de kaak te stellen van Alexandr Loekasjenko, die sinds drie decennia aan de macht is.