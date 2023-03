Erdogan zet licht op groen voor NAVO-toetreding Finland

“We hebben beslist het toetredingsproces van Finland tot de NAVO in ons parlement op te starten”, verklaarde Erdogan, na een ontmoeting in Ankara met de Finse president Sauli Niinistö. Turkije heeft een “positieve aanpak” voor de toetreding van Finland, omdat dat land “oprechte en concrete” maatregelen heeft genomen voor de strijd tegen terrorisme, aldus Erdogan.

Het Turkse parlement kan de Finse toetredingsprotocollen nog ratificeren tot midden april. Daarna worden de werkzaamheden gestopt voor de Turkse parlementsverkiezingen van 14 mei. De stemming zou een formaliteit moeten zijn.

Van de dertig NAVO-landen ratificeerden tot dusver enkel Turkije en Hongarije de toetreding van Finland en Zweden nog niet. Beide Scandinavische landen dienden hun verzoek in mei vorig jaar samen in, maar het ziet er dus naar uit dat Finland als eerste zal kunnen toetreden. Ankara staat vooral een toetreding van Zweden in de weg. Turkije beschuldigt Stockholm ervan te passief te zijn tegenover de Koerdische “terroristen” die in Zweden verblijven.

Nu hij zal vragen om het ratificatieproces voor Finland op te starten, heft Erdogan op z’n minst gedeeltelijk zijn blokkade op. Over Zweden moet Turkije nog nadenken, zei Erdogan. Volgens Niinistö zou een Fins lidmaatschap niet volledig zijn zonder Zweden.