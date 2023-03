Wintertransfer Matej Rodin geeft KV Oostende weer hoop: “Twee thuiswedstrijden op een rij, dat is ons grootste voordeel tegenover de concurrentie”

Vijftien officiële doelpunten maakte Matej Rodin al in zijn carrière, die toch al loopt sinds 2014-2015. Vooral met het hoofd, ook een paar met zijn rechtervoet. Maar zijn allerbelangrijkste viel afgelopen weekend op Eupen, geeft hij zelf toe. Hij scoorde nota bene met zijn mindere linkervoet, ook dat was een primeur. “Wat een crazy game. Zonder dat gelijkspel zaten we écht in een bad situation”, blikt Rodin terug. “Heel, heel slecht was het dan. Maar zelfs met tien man zijn we toen blijven vechten, strijden en karakter tonen. Die match was een rollercoaster van emoties. En toen ik mijn bal zag binnengaan, voelde ik plots niets meer. Alles moest eruit.” (lacht)

Het puntje van de hoop, klonk het in de Oostkantons. “Want eigenlijk moesten we winnen”, weet ook Rodin. “Maar als je de wedstrijd achteraf analyseert, en dat met tien spelers, kunnen we eigenlijk alleen maar tevreden zijn. Dit geeft een boost.” Het zal nodig zijn, want de twee komende weken kunnen zowaar cruciaal zijn. Westerlo en Standard komen op bezoek in de Diaz Arena. Twee ploegen die vooral in de top acht willen blijven en zelfs nog stiekem dromen van de Champions’ Play-offs. Ze kunnen het zich niet permitteren om punten te laten liggen tegen een staartploeg aan zee. Al kan dat misschien ook een voordeel zijn. “Nu spelen we twee keer op rij thuis, dat is ons grootste voordeel tegenover de andere kelderploegen”, vindt Rodin. “Het wordt cruciaal want onze opties zijn beperkt. Maar als je ziet hoe we de laatste weken gestreden hebben, mogen we zeker hopen op punten.”

Goede synergie

Nog zo’n vervelend aspect: Rodin krijgt zaterdag mogelijk twee andere verdedigers naast zich. Omdat Tanghe geschorst is én Barac erg twijfelachtig blijft, moet Thalhammer immers puzzelen. Op Eupen leek dat de defensieve stabiliteit alleszins geen deugd te doen. “De omstandigheden zijn jammer, want we hadden net een goede synergie gecreëerd achterin”, zegt Rodin. “Voor Eupen kregen we ook minder doelpunten tegen en stonden we stabieler. Laat ons hopen dat de situatie van Mateo (Barac, red.) meevalt, en dat we dit weekend op hem kunnen rekenen.”

Rond de club klinkt het dat de transfer van Rodin ondertussen een schot in de roos is: zonder zijn defensieve kwaliteiten zat KVO misschien in nog viezere papieren. Hoe KV Oostende er nu volgens hem voorstaat? Niet zo slecht, geeft Rodin nog mee. “We zijn al een aantal weken op de goede weg, al koop je daar natuurlijk niet altijd punten mee”, haalt hij zijn schouders op. “Blijven vechten is de boodschap. We hebben al getoond dat we dat kunnen, maar nu mogen we de rol niet lossen. Er resten ons nog vijf finales om het schip naar veilige wateren te leiden, en ik ben ervan overtuigd dat we alles in huis hebben om deze missie tot een goede einde te brengen. Niemand wil hier praten over degradatie.”