Internationaal Strafhof vaardigt arrestatiebevel uit tegen Poetin: "Dit is nog maar het begin"

Het Internationaal Strafhof in Den Haag vaardigt een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin. Hij zou beschuldigd worden van verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden. Moskou heeft dergelijke aantijgingen altijd ontkend.

Het arrestatiebevel heeft te maken met de deportatie van kinderen uit Oekraïne naar Rusland. Naast Poetin is ook een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Maria Lvova-Belova. Zij staat aan het hoofd van het deportatiesysteem. Verschillende ngo’s maakten al rapporten over de feiten.

"Er zijn gegronde redenen om te geloven dat beide verdachten verantwoordelijkheid dragen voor de oorlogsmisdaad van het onrechtmatig deporteren van bevolking uit bezet gebied van Oekraïne naar de Russische federatie", leest het persbericht van het Internationaal Strafhof. De voorzitter van het Strafhof, Pjotr Hofmanski, zegt dat Rusland mogelijk het internationaal recht schendt. "Zeker in het geval van kinderen" is het internationaal recht daarover streng, klinkt het in een videoboodschap. "Het Internationaal Strafhof doet zijn werk", verzekert hij. "Het bevel rust op internationaal recht en internationale samenwerking."

Aanvankelijk overwoog de instelling om de bevelen in het geheim te sturen om slachtoffers en getuigen te beschermen. Het besliste desondanks toch om de informatie publiek te maken omdat dat een positieve en preventieve impact kan hebben.

"Dit is nog maar het begin", reageert Andrej Jermak, een van de hoogste adviseurs van de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Van generlei waarde

In het Kremlin maakt het arrestatiebevel weinig indruk. Rusland erkent het Strafhof niet, waardoor hun beslissingen voor de Russen geen enkele waarde hebben.“Net zoals een aantal staten erkent Rusland de bevoegdheid van dit strafhof niet. Bijgevolg zijn de beslissingen van dit hof vanuit het oogpunt van de wet van nul en generlei waarde”, zei Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president, aan journalisten.

Ook het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken deed de beslissingen van het Internationaal Strafhof als “onbetekenend” af. “De beslissingen van het Internationaal Strafhof hebben geen betekenis voor ons land, ook vanuit juridisch oogpunt”, schreef woordvoerster Maria Zacharova van het ministerie op Telegram, zonder dat ze Poetin bij naam noemde. “Rusland heeft geen enkele verplichting tegenover het Internationaal Strafhof”, benadrukte Zacharova, die eraan toevoegde dat Moskou geen medewerking verleent aan het hof. De arrestatiebevelen van het ICC “zijn juridisch onbeduidend” voor Rusland, aldus de woordvoerster.

De Russische ex-president Dmitri Medvedev vergeleek het arrestatiebevel met toiletpapier. “Het Internationaal Strafhof heeft een arrestatiebevel tegen Vladimir Poetin uitgevaardigd. Onnodig te zeggen waar dit papier moet worden gebruikt”, schreef hij in het Engels op Twitter, met een emoticon van een rol toiletpapier.