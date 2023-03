Zwaar verwaarloosde geiten met ‘gigantische’ hoeven ontdekt in klein schuilhok: “Nog nooit gezien”

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (VZOC) in Heusden-Zolder werd donderdag opgeroepen om twee verwaarloosde geiten aan een huis in Herk-de-Stad op te halen. “De dieren zaten samen in een veel te klein schuilhok en kwamen amper of niet in contact met mensen. Ze hadden onvoldoende eten en drinken en waren slecht verzorgd. De politie stelde een proces-verbaal op in het kader van dierenwelzijn.” (Lees verder onder de foto)

De hoeven van de geiten waren gigantisch. — © zb

Rudi Oyen van het VZOC heeft hij zo’n zware verwaarlozing nog nooit meegemaakt. “In mijn hele carrière in het dierenopvangcentrum, en die is lang, heb ik nog nooit geiten gezien die er zo slecht aan toe waren. Hun hoeven zijn volgens mij al jaren niet meer geknipt of verzorgd. De geiten hebben hier een apart schuilhok en ruimte gekregen omdat we merken dat ze heel veel schrik hebben van alles en iedereen. Deze namiddag komt de dierenarts. Hij zal ze verzorgen en de hoeven knippen.”

Triestig

De geiten hebben ook doorligwonden. “Het is triestig om te zien”, zegt medewerkster Kim. “De komende dagen en weken zullen we de geitjes extra in het oog houden. Ze hebben heel veel schrik en lopen telkens weg wanneer ze ons zien. We gaan ze eerst hier tot rust laten komen en in een volgende fase kunnen ze naar de andere geitjes hier op onze site.”

Donderdag moesten er ook nog zes verwaarloosde paarden aan een woning in Tessenderlo worden opgehaald. (zb)